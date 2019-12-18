18 декабря - приметы и обряды в Саввин день

Новости Украины:В народе праздник называют Саввин день, который имеет свои традиции и строгие запреты.

18 декабря Православная церковь почитает память святого Саввы, жившего на территории Палестины примерно в V веке. Появился на свет преподобный в 439 году в семье благочестивых христиан. Когда мальчику исполнилось 8 лет, отца по долгу службы отправили в Александрию, а он остался на попечении родного дяди. Савва стал послушником в монастыре. По возвращению родителей он отказался покидать стены монастыря, и в 17 лет был подстрижен в монахи.

На протяжении 10 лет Савва прожил в монастыре, где без устали постился и молился. Потом на 5 лет он решил полностью уйти от мирской жизни и затвориться в пещере.

После смерти Евфимия, который был его наставником, монах решил поселиться неподалеку от обители Герасима Иорданского. Постепенно к Савве начинают ходить ученики, и образуется Великая Лавра. Он получает знак свыше и устраивает внутри пещеры церковь. Своими молитвами преподобный исцелял людей, наставлял на путь истинный, помогал избавиться от бесов.

Приметы на 18 декабря

Савва стелет, гвозди острит, засалит.

Савва на мороз тороват (щедр).

Укатает Савва - будет земля укрыта справно.

Если белки во время мороза покидают гнезда и спускаются с деревьев - жди оттепели.

Снегирь поет - на снег, вьюгу и слякоть.

Рыхлый снег на замерзших окнах постепенно начал таять, образовались просветы - завтра наступит потепление.