Приметы и гадания на День Святого Николая 2019

Новости Украины:Приметы на День Святого Николая многочисленны и разнообразны. Большинство из них связанные с погодой, урожаем, дружбой и любовью.

Завтра, 19 декабря, в Украине отмечается День Святого Николая. Мы собрали для Вас самые известны приметы и гадания. Кто знает, может именно в этот день все загаданные желания сбудутся, а приметы исполнятся.

День Святого Николая ежегодно отмечается в Украине 19 декабря. Малыши с нетерпением ждут этого праздника, ведь он сулит подарки и хорошее настроение. А взрослые в этот день брались за гадание да проверяли приметы.

Приметы на Николая

Согласно народным приметам, День Святого Николая всегда снежный. Не зря ведь первые серьезные морозы назывались никольскими.

"Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним", "Повезли зиму на санках до Николы, вот тебе и оттепель", "Хвали зиму после Николина дня". Так говаривали наши предки.

А вот если перед Николой появился иней, то год будет богатым и урожайным.

Еще 19 декабря был первым днем так называемого хлебного торга. "Никольский торг всему указ" или "Цены на хлеб строит Никольский торг".

Именно в этот день крестьяне варили пиво, правили молебен о ниспослании всех благ, чтобы в следующем году был урожай на жито и плоды. После посещения церкви начиналось угощение всех селян брагой, пивом и пирогами. Веселье непременно сопровождалось ездой с песнями: "Здоровались со снежной зимой трижды объезжая вокруг села на санях". Известно также, что после гуляния остатки еды раздавали нищим. А в поговорках этот день описывали так: "Красна Никольщина пивом да пирогами".

Так как День Святого Николая был последним днем в году, то необходимо было раздать все долги. Если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

Наши предки верили, что этот день - лучший для того, что бы примириться с врагом:"На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

И еще одна примета: если хозяин дома первым не обойдет свой двор, то в следующем году будет беда. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Гадания на День святого Николая

Сильно ждали праздник Николая Чудотворца девушки. Они начинали готовить наряды к предстоящим святкам и совершали молитвы о счастливом замужестве. Подружки, собирались в ночь с 18 на 19 декабря и гадали на женихов, загадывали желания.

Чтобы узнать свою судьбу предлагаем провести несколько несложных приемов по гаданию.

Гадание на имена

Чтобы узнать имя своего жениха, девушки брали несколько полосочек бересты, писали на них разные мужские имена, скручивали эти листики, тщательно перемешивали и помещали под подушку. Сразу после пробуждения вытаскивалась одна записка с заветным судьбоносным именем.

Гадание на веточке

Незамужние девушки в День Святого Николая рвали небольшую веточку вишневого дерева и ставили ее в вазу с водой. Если к весне появлялись цветы, то и свадьба не за горами.

Вещие сны

Считается, что в ночь перед праздником снятся вещие сны. Очень важно его запомнить и даже накануне загадать заветное желание. Например, можно попросить "суженый-ряженый приди ко мне испить водицы" и поставить рядом с кроватью стакан с водой. А сон нужно истолковать обязательно без использования сонников.

Существует даже специальный обряд на исполнение желания. Возьмите сорок свечей, установите их в тарелку с солью и зажгите перед иконой Николая Угодника. Прочитайте молитву "Отче наш". Напишите письмо, в котором укажите свои неправедные поступки и даже раскаетесь в еще не содеянных грехах (10 смертных грехов). Затем поджигаете письмо и в это время думаете о своем желании. Дайте свечам полностью догореть. Остатки отнесите в церковь, когда будете там ставить свечку святому.

Гадание с кольцом

Еще одно гадание о свадьбе. Чтобы угадать, быть ли свадьбе в грядущем году, девушке необходимо взять кольцо у счастливой замужней подруги или родственницы, подвесить его на своем собственном волосе и поднести над стаканом с водой. Согласно поверьям, если кольцо быстро крутится и при этом не касается краев стакана, можно ждать скорого сватовства. Если начнет медленно вращаться и ударится о посудину – еще год сидеть в девках.