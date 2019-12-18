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Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция

Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Минсоцполитики рассказали, как быть украинца оплатившим коммуналку до начисления субсидии.

В Министерстве социальной политики Украины разъяснили, что делать, если получатель субсидии оплатил жилищно-коммунальные услуги, не дождавшись сообщения от Ощадбанка о ее начислении. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Пресс-служба Минсоцполитики отмечает, что SMS-оповещения о начислении субсидий получают только те граждане, которые оформили субсидию в безналичной форме.

"Если вы получаете льготу наличными, то никакие SMS вам приходить не будут, и соответственно личного кабинета на сайте АО "Ощадбанк" не будет существовать. Вы самостоятельно контролируете свои взаимоотношения с поставщиками услуг", - говорится в сообщении.

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В случае если получатели субсидий в безналичной форме оплатили за комуслуги без учета госпомощи, то есть не получив SMS, на счетах субсидиантов отобразится переплата. Ее учтут и отобразят в квитанциях за следующий месяц.

Напомним, в Минсоцполитики подсчитали средний размер субсидии. По словам замминистра Виталия Музыченко, по состоянию на ноябрь на одного украинца приходится в среднем 800 грн, семья получает – около 1200 грн субсидии.

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Что такое субсидия?

Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не будет сокращать субсидии в следующем году, но количество субсидиантов сократится за счет различных факторов.

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ЖКХ, Минсоцполитики, Ощадбанк, Субсидия, Комуналка.
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