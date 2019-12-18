Скачать
Среда, 18.12.2019
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Украинцы с 1 марта будут ездить в Россию по загранпаспортам
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Снятие депутатской неприкосновенности: Рада приняла важный закон
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Динамо vs Александрия: все результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить
Мессенджер WhatsApp рекомендуют срочно обновить

В Украине усилили ответственность за ложные сообщения о минировании

В Украине усилили ответственность за ложные сообщения о минировании
12:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины:Кабмин усилил ответственность за лжеминирование общественно важных объектов.

Кабинет министров Украины усилил ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

"Правительство усилило ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов", - написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

Харьковские полицейские разоблачили двух лжеподрывников

Напомним, что в 2018 году полиция получила почти 2,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Две трети из них – 1708 - касалось объектов в Харьковской области. На втором месте оказался Киев (190 сообщений), на третьем и четвертом - Львовская и Одесская области, где было зарегистрировано 139 и 85 ложных сообщений соответственно.

В этом году количество таких сообщений рекордное, в Украине периодически "минируют" суды, станции метро, больницы, детсады, ТЦ, вокзалы, аэропорты и т.п.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Кабмин, Минирование, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вот это поворот: "Слуги народа" внесли в Раду законопроект о продлении земельного моратория
02 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
03 Без снега и мороза: в Украине продержится аномальное тепло
04 Дорогие вещи не показатель: лайфхаки от стилистов, как выглядеть презентабельно
05 Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Новогодняя ночь в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украина и Румыния подписали соглашение о импорте газа
Украинцы назвали самые любимые праздники
Украинцы назвали самые любимые праздники
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
В Instagram появилась страница новорожденного ребенка модели Шанель Иман (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь