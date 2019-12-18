В Украине усилили ответственность за ложные сообщения о минировании

Новости Украины:Кабмин усилил ответственность за лжеминирование общественно важных объектов.

Кабинет министров Украины усилил ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов.

"Правительство усилило ответственность за заранее ложное сообщение о минировании зданий, больниц и других общественно важных объектов", - написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, чаще всего такие сообщения касаются заведений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.

Напомним, что в 2018 году полиция получила почти 2,5 тысячи ложных сообщений о минировании. Две трети из них – 1708 - касалось объектов в Харьковской области. На втором месте оказался Киев (190 сообщений), на третьем и четвертом - Львовская и Одесская области, где было зарегистрировано 139 и 85 ложных сообщений соответственно.

В этом году количество таких сообщений рекордное, в Украине периодически "минируют" суды, станции метро, больницы, детсады, ТЦ, вокзалы, аэропорты и т.п.