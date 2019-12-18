Украинцы назвали самые любимые праздники

Новости Украины:Новый год и Рождество являются самыми популярными зимними праздниками среди украинцев.

Почти 40% украинцев считают Новый год и Рождество своими любимыми новогодними праздниками. Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы Рейтинг с 5 по 8 декабря 2019 года.

В то же время 7% опрошенных утверждают, что любимым праздником зимой является День Святого Николая, 3% – не любят ни один из перечисленных праздников.

Социологи отмечают, что с 2011 года уменьшилось количество тех, кто любит Новый год – с 49% в 2011 до 43% в 2019 году. На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе – наоборот самым любимым праздником является Рождество.

Большая привязанность к Новому году – среди мужчин, жителей городов и молодежи. Соответственно Рождество больше любят в селах, старшие опрошенные и женщины.

Аудитория: жители Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 5-8 декабря 2019 г.