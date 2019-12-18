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Правительство упростило получение гражданства для защитников Украины

Правительство упростило получение гражданства для защитников Украины
13:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин усовершенствовал процедуру предоставления гражданства подвергшимся политпреследованиям защитникам Украины.

Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок предоставления гражданства лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины.

"Правительство усовершенствовало порядок предоставления гражданства Украины лицам, подвергшимся политическим преследованиям за защиту Украины, ее территориальной целостности и суверенитета", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины и одновременно не допустить предоставления гражданства лицам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим, кроме политических оснований.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона №2590 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", направленный на упрощение получения гражданства теми, кто воевал или бежал из РФ.

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В частности, проект закона предлагает, что подачи декларации об отказе от иностранного гражданства будет достаточно для вступления в гражданство Украины лицам: которые служили (служат) в ВСУ, помогали в обеспечении нацбезопасности и обороны; которые являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям; которые претендуют на государственную службу, на службу в органах местного самоуправления, на службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Также президент предлагает: расширить круг лиц, имеющих основания для обретения гражданства Украины по территориальному происхождению; сократить перечень независящих от человека причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства; пересмотреть основания для утраты гражданства Украины и тому подобное.

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Все по теме:

Кабмин, Гражданство, Алексей Гончарук, Защитники Украины.
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