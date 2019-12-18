День святого Николая 2019: приметы и что категорически нельзя делать в этот праздник

Новости Украины:В этот день не только дети могут находить подарки под подушкой, но и взрослые могут загадывать желания и устраивать вечеринки.

День святого Николая 2019 отмечается по традиции 19 декабря. Он является волшебным временем дарить подарки и загадывать желания.

Однако существуют и ограничения в этот день. Все-таки, это День Николая Чудотворца, православный праздник и имеет ряд запретов.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, прославился как великий угодник Божий. Особо он почитается как скорый помощник в самых, казалось бы, безнадежных и неразрешимых проблемах — и духовных, и житейских.

Особо почитается Чудотворец моряками — на многих кораблях и судах есть иконы Святого Николая.

Святой Николай изначально был покровителем моряков и детей. По преданиям он помогал бедствующим детям — кормил их, иногда преподносил подарки, спасал от смерти и исцелял. Поэтому после смерти, когда установили праздник в честь него, в Голландии появилась традиция раздавать подарки детям.

День Святого Николая они отмечали 9 декабря и так как он был покровителем мореплавателей, то епископ приплывал на корабле и раздавал подарки детям от имени Святого. А уже позже он стал радовать детишек не только 9 декабря, но и на Рождество.

Примерно такая же традиция существовала и в Германии, когда в день памяти Святого 6 декабря служители Кельнского собора раздавали детям выпечку и фрукты.

Но вот рождение Санта Клауса скорее связывают с появлением на свет произведения Клемента Кларка Мура, который в поеме "Приход Святого Николая" описал его как доброго упитанного старика. С тех пор эта традиция и распространилась по миру и наиболее прижилась в США.

С тех давних пор, в этот праздничный день по традиции принято проводить благотворительные акции, которые направлены на помощь бедным и осиротевшим детям.

День святого Николая: что нельзя делать

День Николая-2017 припадает на Рождественский пост. В этот день можно есть рыбу, но нельзя – мясо, яйца и другие продукты животного происхождения. По вторникам, согласно календарю питания Рождественского поста, разрешается горячая пища, приготовленная на растительном масле. Смело включайте в рацион каши и вегетарианские супы.

Многие задаются вопросом, можно ли шить в День Святого Николая? Православная церковь в этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ. Но по народным обычаям, в этот день непринято шить, стирать и заниматься ремонтом.

Также в день святого Николая нельзя давать взаймы: заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение, верили наши предки. И даже наоборот – принято раздавать долги. День святого Николая считался последним днем в году, когда необходимо было вернуть все долги. Считалось, что если этого не сделать, то в грядущем году семья будет бедствовать.

День Николая Чудотворца: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь и помолиться. День Николая Чудотворца лучше всего начать с утренней службы.

Следуя примеру святого Николая, в этот день нужно помогать близким, раздавать милостыню, но делать это скромно, не кичась своей благотворительностью.

Первым обойти свой двор должен хозяин дома – если он этого не сделает, то в грядущем году жди беды, говорили наши предки. Поэтому на Николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор.

Также в этот день принято было мириться, при этом приговаривали: "На Никольщину зови друга, зови и ворога, оба будут друзья".

Ну и, конечно, как мы уже упоминали, на Николая принято дарить детям подарки. Чаще всего дарят сладости: шоколад, конфеты, пряники. Их нужно положить ночью, чтобы утром человек проснулся и нашел под подушкой подарочек от Николая.

День Николая в старину всегда отмечали весело: устраивали гулянья, накрывали пышный стол, приглашали гостей. Это веселый праздник, поэтому 19 декабря нужно проводить в радости и веселье.