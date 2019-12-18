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В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты

В Украине вводятся электронные ученические и студенческие билеты
14:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство Украины введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году.

Кабинет министров Украины намерен ввести электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году, бумажные документы также будут действовать.

"Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 учебном году", - написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, воспользоваться ими можно будет через мобильное приложение "Дія".

"Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - добавил премьер.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустили приложение "Дія" c водительскими правами в смартфоне. В частности, на этой неделе стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодня количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.

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Кабмин, ДИЯ, Ученические билеты, Студенческие билеты.
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