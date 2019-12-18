В СБУ сообщили, сколько пленных украинцев находится на Донбассе

Новости Украины:По данным Службы безопасности Украины (СБУ), на Донбассе в плену пророссийских боевиков находятся 250 человек

В плену боевиков на Донбассе находятся 250 человек.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.

Впрочем отмечается, что в конце октября СБУ на такой же запрос сообщила, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что уже в среду, 18 декабря, украинская сторона услышит в Минске конкретную дату прекращения огня и обмена пленными.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что во время заседания в Минске 18 декабря стороны рассмотрят вопрос формулы обмена пленными. Он добавил, что существует возможность проведения обмена до конца этого года.