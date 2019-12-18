В СБУ сообщили, сколько пленных украинцев находится на Донбассе

В плену боевиков на Донбассе находятся 250 человек.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.
"По состоянию на 16 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 250 человек", - заявили в СБУ.
Впрочем отмечается, что в конце октября СБУ на такой же запрос сообщила, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.
Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что уже в среду, 18 декабря, украинская сторона услышит в Минске конкретную дату прекращения огня и обмена пленными.
Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников рассказал, что во время заседания в Минске 18 декабря стороны рассмотрят вопрос формулы обмена пленными. Он добавил, что существует возможность проведения обмена до конца этого года.