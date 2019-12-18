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Столкновения под Радой: травмы получили более двух десятков правоохранителей

Столкновения под Радой: травмы получили более двух десятков правоохранителей
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:23 правоохранителя пострадали во время столкновений под Радой, один гвардеец находится в тяжелом состоянии.

Во время столкновений возле Верховной Рады Украины 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранителя - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставили в медицинские учреждения. Один офицер-гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - отметил он.

По словам Ярового, к медикам обратились 11 граждан, среди них - один журналист.

Замминистра напомнил, что сегодня в Киеве проходят массовые мероприятия и добавил, что полиция, гвардейцы, а также сотрудники ГСЧС продолжают нести службу в усиленном режиме.

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Как сообщалось ранее, 17 декабря возле Верховной Рады произошли столкновения между участниками акции против принятия закона о продаже земель сельхозназначения и правоохранителями.

Трое подозреваемых нанесли значительные телесные повреждения участникам митинга и правоохранителям.

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Полиция собирает и анализирует фото- и видеоматериалы для дачи правовой оценки действиям участников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

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Верховная Рада, Рынок земли, МВД, Протесты.
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