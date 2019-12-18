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СМИ: Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ по делу Маркива

СМИ: Итальянский суд использовал фейковые сюжеты росТВ по делу Маркива
15:56 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд Италии использовал российские фейковые сюжеты в деле украинского военного Виталия Маркива.

Среди доказательств, которые предоставила прокуратура Италии, была информация из российских пропагандистских каналов. Об этом пишет издание The New York Times.

"Включение двух видеороликов от Russia Today, а также сообщения на сепаратистском сайте" Российская весна ", поставило вопрос о том, в какой мере фейковые новости, проникая в западные средства массовой информации и выборы, теперь проникают в западные страны и их суды", - говорится в сообщении.

В свою очередь итальянские прокуроры заявляют, что видеоматериалы от Russia Today не были основными, во время слушания дела Маркива. Они также заявили, что не могут обсуждать то, что убедило их в виновности украинца.

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"Но включение в суд пропаганды и дезинформации, независимо от ее убедительности, вызвало тревогу у экспертов и некоторых политиков", - говорится в материале издания.

В декабре партия либералов "Великая Европа" утверждала, что судовой процесс был "испорчен" слухами и домыслами, и просила Европейский союз направить наблюдателей на апеляционный процесс, который, как ожидается, начнется весной.

Напомним, Арсен Аваков рассказал о ряде новых деталей в деле Маркива. 

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Италия, Суд, Пропаганда, Виталий Маркив.
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