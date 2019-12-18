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Среда, 18.12.2019
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Дело Шеремета: адвокат просит отменить арест Кузьменко

Дело Шеремета: адвокат просит отменить арест Кузьменко
16:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Кузьменко намерен обжаловать меру пресечения.

Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета врача Юлии Кузьменко Владислав Добош будет просить апелляционный суд не избирать ей никакой меры пресечения, отменив содержание под стражей.

Об этом адвокат Владислав Добош сообщил УНИАН.

На вопрос, когда он подаст жалобу на решение Печерского районного суда Киева о содержании Кузьменко под стражей, Добош ответил: "Уже везу".

По словам адвоката, в жалобе он просит Киевский апелляционный суд отменить постановление Печерского райсуда Киева, согласно которому Кузьменко взяли под стражу, и не избирать ей никакой меры пресечения, поскольку, по мнению адвоката, врач никоим образом не причастна к преступлению, в котором ее подозревают.

Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания

Как сообщалось ранее, журналист Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к его убийству подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов-добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

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13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

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Суд, Павел Шеремет, Юлия Кузьменко, Владислав Добош.
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