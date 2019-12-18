Скачать
Среда, 18.12.2019
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Украинский олимпийский чемпион получил дисквалификацию на два года
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)
Недотрога: Кейт Миддлтон не захотела, чтобы принц Уильям к ней прикасался (Видео)

На Генассамблее ООН поддержали обновленную "крымскую резолюцию"

На Генассамблее ООН поддержали обновленную "крымскую резолюцию"
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:65 стран-членов ООН поддержали обновленную "крымскую резолюцию".

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)".

Заседание комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН.

Соответствующий документ поддержали 65 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 83.

Резолюция касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, которые нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, соавторами проекта резолюции стали 38 стран.

Постпред президента в АРК: Концепция переходного правосудия уже разработана

К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

Кроме того, содержится требование к Российской Федерации "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения".

Также в документе осуждаются "массовые задержания активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".

Коляда на заседании ГА ООН напомнила о количестве жертв войны на Донбассе

В резолюции содержится "призыв прекратить преследование и освободить лиц, задержанных за высказывание мнений, в частности в начале оккупации".

Вместе с тем, осуждается продолжающаяся практика призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-оккупанту.

Также в резолюции содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

МИД: Действия РФ в Украине попадают под определение агрессии в соответствии с резолюции ООН

В резолюции также содержится призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушения РФ прав человека в Крыму как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Генассамблея ООН, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: фотопримеры френча на короткие ногти (Фото)
02 Что делать украинцам, оплатившим коммуналку до начисления субсидий: инструкция
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря
04 Итоги дня 17 декабря: Зеленский в Азербайджане, столкновения под Радой и санкции против Украины
05 Продукты питания, на которых нельзя экономить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: проект &quot;санкций из ада&quot; одобрен комитетом Сената США
СМИ: проект "санкций из ада" одобрен комитетом Сената США
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Декабрь в Киеве побил зимний рекорд
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
Импичмент Трампа: в Конгрессе стартовало заседание
&quot;Властелин колец&quot; от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь