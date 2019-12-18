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Среда, 18.12.2019
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
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"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"

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"Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
20:08 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:РФ, Беларусь, Казахстан и еще 20 стран проголосовали против обновленной резолюции о ситуации с правами человека в Крыму.

На заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций Россия, Беларусь, Казахстан и еще 20 стран проголосовали против резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)".

Заседание Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН.

Всего против проекта резолюции проголосовали 23 страны.

В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

На Генассамблее ООН поддержали обновленную "крымскую резолюцию"

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Ранее в ноябре проект резолюции рассматривался в Третьем комитете Генассамблеи ООН, где против этого документа проголосовали также 23 страны. Однако, тогда среди стран, выступивших против, была африканская страна Кот-д`Ивуар, которая на этот раз воздержалась. В то же время, против проголосовала Гвинея.

В то же время, "за" резолюцию проголосовали 65 стран-членов ООН и 83 воздержались.

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ООН, Генассамблея ООН, Оккупированный Крым.
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