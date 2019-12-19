Зеленская организовала новогодний проект для социально незащищенных детей в Доме с химерами

Новости Украины:Официальная резиденция на некоторое время стала сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива.

Ко дню Святого Николая супруга Президента Украины Елена Зеленская организовала проект для социально незащищенных детей: Дом с химерами на праздники для них превратился в «Дом таинственного Н ...». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", - отметила первая леди.

Официальная резиденция на некоторое время стала сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. Приглашенные дети не только будут наблюдать за событиями, которые будут происходить в здании, но и станут их непосредственными участниками. Сказка - не просто спектакль, а постоянный интерактив, путешествие по комнатам Дома с химерами, в течение которого дети вместе с главными героями выполняют задания, решают головоломки, ищут подсказки и раскрывают тайну.

Супруга Президента отметила, что нынешний проект - пилотный. «Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей», - добавила она.

По словам режиссера проекта Елены Коляденко, было желание сделать что-то нестандартное, необычное. «Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе - нереален. Жанр детектива также не случаен. На самом деле, замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко», - сказала она. Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.