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Соколовская сказала, когда в Украине заработает Государственная соцслужба

Соколовская сказала, когда в Украине заработает Государственная соцслужба
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Юлия Соколовская рассказала, что Государственная социальная служба заработает в 2020 году.

Государственная социальная служба должна начать свою работу в Украине в 2020 году. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

“Кабинет министров утвердил обновленное Положение о Государственной социальной службе Украины, чем дал фактический старт ее работе", - отметила Соколовская.

Она добавила, что Государственная социальная служба – это орган власти, который будет сфокусирован на помощи Министерству социальной политики анализировать на риск-ориентированных подходах 293 млрд гривен бюджета - средств налогоплательщиков, что министерство перераспределяет на социальные программы и выплаты”.

Соколовская отметила, что Государственная социальная служба заработает в 2020 году.

"Ожидается, что это позволит проверять местные органы социальной защиты населения, которые назначают людям государственные выплаты, и выявлять нарушения как со стороны должностных лиц, так и получателей. Потому что сейчас местные управления соцзащиты фактически "проверяют" сами себя", - пояснила министр.

Соколовская обратила внимание, что в Великобритании более 1% получателей выплат получают их незаконно, при этом в Украине - из-за неразвитой системы контроля - этот процент может оказаться значительно выше.

"Например, впервые в истории Украины в ноябре этого года завершилась проверка получателей одного из пособий, которая выявила нарушений на более чем 30 млн грн. И эта сумма - только за один месяц выплаты и только по одной программе выплат!", - добавила министр.

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Она отметила, что при эффективной работе Государственной социальной службы речь будет идти о сотнях миллионов гривень в год. Все средства будут перераспределены на нуждающихся, отмечает министр соцполитики.

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Украина, Юлия Соколовская, Государственная соцслужба.
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