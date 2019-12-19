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Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день

Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
08:56 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Божий Угодник Николай — один из самых почитаемых святых. При земной жизни он совершал множество чудес и помогал людям, за что в народе его очень любили и верили, что святой Николай откликается на любую просьбу о помощи.

19 декабря христиане празднуют День святого Николая Чудотворца. В народе любят святого дедушку с белой бородой, ведь для всех он ассоциируется с добротой. Он также является покровителем детей и влюбленных пар.

Святой Николай учит нас быть добрыми, послушными и не совершать плохие поступки. За свои добрые дела, дети и взрослые получают сладости и подарки. 

В День Святого Николая еще со времен Киевской Руси-Украины наши предки чествовали память чудотворца и придерживались определенных правил, чтобы приумножить достаток в доме, защититься от болезней и оградить душу от зла.

Сам праздник пришел к нам еще в XI веке во времена князя Всеволода Ярославича. В современном мире в англоязычных странах святой отождествляется с Сантой Клаусом, который одаривает детей на Рождество.

Святой Николай Чудотворец - это историческая личность, епископ города Мира в Малой Азии. Священник жил в III веке и своим милосердием заслужил вознаграждение у Бога - дар творить чудеса. Церковь прославляет святого Николая как помощника всем, кто оказался в беде и скорби. В древних рукописях упоминаются случаи, когда при смерти люди после приложения к мощам исцелялись буквально в тот же день.

Николай Чудотворец помогал утопающим, освобождал пленных, спасал от смертной казни невинных, исцелял больных, помогал избавиться бедности и отдавал еду голодным. Как гласят легенды, Николай помог выйти замуж одной бедной девушке, у которой не было приданого - святой подбросил через окно в ее комнату кусок золота.

Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозеЧитать полностью

Что делать в день святого Николая

1. Пойдите в церковь на Службу Божью и помолитесь за здоровье своей семьи.

2. В этот праздник дайте милостыню тем людям, которые в этом нуждаются.

3. На Николая Чудотворца стоит помириться со всеми с кем вы раньше поссорились.

4. Хозяйкам надо испечь медовые лепешки и пряники и раздать их детям.

Что нельзя делать в день святого Николая

1. В день святого Николая нельзя сквернословить, ругаться и ссориться.

2. Воздержитесь в этот день от домашней работы.

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