Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 20 декабря

Новости Украины:Православная церковь в этот день почитает память Миланского епископа и проповедники Амвросия Медиоланского, который появился на свет в Италии примерно в 340 году.

Известно, что на Киевской Руси с этого момента и до самого Рождества заканчивались праздники (то есть в период с 20 декабря по 6 января).

В православной церкви 20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник.

Именно Амвросий прославился своим умением составлять гимны. Его считают одним из четырех влиятельных епископов христианства. Причем, авторитет Амвросия был настолько силен, что епископ даже мог влиять на принятие решений императором Феодосием Великим, который никому больше не позволял себе указывать. Именно такие отношения государства и церкви стали прецедентом, который позволил определить развитие страны на долгие годы вперед. Кроме того, с этим днем связаны некоторые народные приметы.

Биография Амвросия хорошо известна, но каждый год, в канун 20 декабря, изучается с новым вниманием. Родился он в городе Тревир, который сейчас называется Триром и находится на территории Германии. Родители Амвросия были христианами. После смерти отца семья решила переселиться в Рим, где Амвросий получил образование, а потом начал работать адвокатом и уже значительно позже – советником префекта.

Впоследствии Амвросий и сам становится префектом Северной Италии. В 374 году он принимает крещение, а через несколько дней по настоянию местного населения становится еще и епископом Медиолана, пожертвовав свое состояние в пользу церкви. Прославился Амвросий тем, что вел скромный образ жизни, а также дал обет нестяжательства. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. В течение жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы.

Девушкам в день Амвросия полагалось шить. Перед началом работы обязательно произносили молитву. Готовились к Рождеству. Братчины и посиделки больше не проводились до самого 6 января.

Приметы, обычаи и традиции

С этого дня заканчивались зимние праздники года. Поэтому в народе говорили: "Пришел Амвросий – праздники отбросил". Народ готовился к Рождеству. Посиделки и братчины не проводились вплоть до 6 января.

Верующие люди строго соблюдали Рождественский пост. Девушкам в этот день полагалось шить наряды на будущее. Прежде чем приступить к рукоделию, они читали молитву: "Наперед стежка – Богу молись, наперед шитья – Бога славь".

Основные приметы дня:

Если идёт мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег лёгкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за облака прячется, то жди снегопада.

Человек, рождённый 20 декабря, по знаку зодиака Стрелец. Мужчина, появившийся на свет в этот день, будет мастером на все руки, а женщина – отличной рукодельницей. В качестве талисмана им подходит чёрный агат. Этот полудрагоценный минерал способен укротить колдунов, изгонять злую силу и защищать от вампиров. В старину многие маги изготавливали из него специальные чаши, которые использовали в своих обрядах.