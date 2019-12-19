Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года.

В Украине вступил в силу закон № 364-IX, который продлеваем особый статус Донбасса на год, до 31 декабря 2020 года. Сегодня документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении.

Так, осенью 2017 года Верховная Рада продлила на год особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.

После этого депутаты продлили действие закона до 31 декабря 2019 года.

Парламент текущего созыва продлил действие закона до 31 декабря 2020 года на заседании 12 декабря 320 голосами народных депутатов.

Норма закона об особом статусе Донбасса начнет действовать, только когда страна-агрессор выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

Напомним, 9 декабря в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский окончил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, с президентом России Владимиром Путиным очень тяжело договариваться, но нужно находить компромиссы.