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Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса

Вступил в силу закон об особом статусе Донбасса
12:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до конца 2020 года.

В Украине вступил в силу закон № 364-IX, который продлеваем особый статус Донбасса на год, до 31 декабря 2020 года. Сегодня документ опубликовали в официальном издании "Голос Украины".

Напомним, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса в сентябре 2014 года. Изначально действие закона было предусмотрено на три года, однако парламент принимал решение о его продлении.

Так, осенью 2017 года Верховная Рада продлила на год особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО.

После этого депутаты продлили действие закона до 31 декабря 2019 года.

Парламент текущего созыва продлил действие закона до 31 декабря 2020 года на заседании 12 декабря 320 голосами народных депутатов.

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Норма закона об особом статусе Донбасса начнет действовать, только когда страна-агрессор выведет с территории Украины все незаконные вооруженные формирования, боевиков, наемников и военную технику.

Напомним, 9 декабря в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский окончил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, с президентом России Владимиром Путиным очень тяжело договариваться, но нужно находить компромиссы.

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Донбасс, Особый статус Донбасса, ОРДЛО, ООС.
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