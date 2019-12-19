Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об острочке штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.
Законопроект №2288 с технико-юридическими правками в целом поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из которых 11 были учтены, сообщил народный депутат Александр Ковальчук ("Слуга народа"), представляя документ в парламенте.
Докладывая по законопроекту №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук сообщил, что 22 сентября 2019 года вступил в силу Закон Украины, которым временно, до 31 декабря 2019 года включительно, лица, ответственные за соблюдение условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита в отношении транспортных средств личного пользования, освобождены от ответственности.
"Целью принятия закона была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещении их по этой территории в таможенном режиме транзита, однако в полном объеме эта цель достигнута не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений", - сказал Ковальчук.
Депутат добавил, что в процессе подготовки документа ко второму чтению от парламентариев поступило 16 правок, 11 из которых были учтены.
Как сообщалось, 25 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым, в частности, в статьи 469, 470 и 481 Таможенного кодекса Украины внесены изменения, направленные на усиление ответственности за превышение сроков транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией и передачу их в пользование третьим лицам.
5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины для освобождения от ответственности до 31 декабря 2019 года за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией для личного пользования.