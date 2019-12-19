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Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение

Штрафы за нарушение ввоза "евроблях": Рада приняла важное решение
14:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Депутаты освободили от ответственности до 31 декабря за нарушения при ввозе авто на иностранной регистрации для личного пользования.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об острочке штрафов за нарушения ввоза автомобилей на европейских номерах до 31 декабря 2019 года.

Законопроект №2288 с технико-юридическими правками в целом поддержали 285 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Народные депутаты подали 16 поправок в законопроект ко второму чтению, из которых 11 были учтены, сообщил народный депутат Александр Ковальчук ("Слуга народа"), представляя документ в парламенте.

Докладывая по законопроекту №2288 о внесении изменений в Таможенный кодекс, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук сообщил, что 22 сентября 2019 года вступил в силу Закон Украины, которым временно, до 31 декабря 2019 года включительно, лица, ответственные за соблюдение условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита в отношении транспортных средств личного пользования, освобождены от ответственности.

"Целью принятия закона была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещении их по этой территории в таможенном режиме транзита, однако в полном объеме эта цель достигнута не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений", - сказал Ковальчук.

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Депутат добавил, что в процессе подготовки документа ко второму чтению от парламентариев поступило 16 правок, 11 из которых были учтены.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым, в частности, в статьи 469, 470 и 481 Таможенного кодекса Украины внесены изменения, направленные на усиление ответственности за превышение сроков транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией и передачу их в пользование третьим лицам.

5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины для освобождения от ответственности до 31 декабря 2019 года за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией для личного пользования.

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Законопроект, Штрафы, Александр Ковальчук, Еврономера, Евробляхи, Штрафы за евробляхи.
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