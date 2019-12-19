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Против Богдана открыто производство: что произошло

Против Богдана открыто производство: что произошло
14:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Суд открыл дело против главы Офиса президента Украины по иску уволенного чиновника.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску экс-главы Укртрансбезпекы Михаила Ноняка к руководителю офиса президента Украины Андрея Богдана.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ноняк просит признать противоправными действия Богдана, а именно что он инициировал привлечение к дисциплинарной ответственности и освобождение его от должности председателя Государственной службы по безопасности на транспорте и направил соответствующее письмо премьер-министру.

По мнению Ноняка, руководитель Офиса президента не компетентен инициировать такие вопросы.

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Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

В производстве Окружного административного суд Киева уже находится дело по иску Ноняка к Кабинету министров об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности председателя Укртрансбезопасности.

Кабинет министров на заседании 25 сентябре уволил руководителей ряда ведомств, в том числе председателя Укртрансбезопасности Михаила Ноняка.

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Суд, Михаил Ноняк, Андрей Богдан, Офис Президента, ОПУ.
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