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Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз готовы 60% украинцев, за вступление в НАТО - 52%.

Согласно результатам совместного социологического опроса Института Горшенина и Фонда им. Фридриха Эбарта, вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 51% украинцев.

Об этом во время круглого стола в Институте Горшенина на тему: "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ боеспособность Украины" заявил первый вице-президент института Виктор Соколов.

По его информации, на вопрос "Если бы сегодня проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, как бы вы проголосовали?" большинство украинцев заявили о поддержке вступления.

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"51,2% за вступление Украины в НАТО, против - 30,1%, не голосовали бы - 2,5% и 13,5% сказали, что трудно ответить на этот вопрос", - сообщил Соколов.

По его словам, если посмотреть на динамику результатов аналогичных опросов с 2008 года, когда вступление в НАТО поддерживали лишь 19% украинцев, то с 2014 года доля граждан, поддерживающих такое вступление, превысила 50%.

Относительно регионального разреза, по словам Соколова, наибольшая поддержка вступления в НАТО наблюдается в западном регионе - 72%, самая низкая - в восточном регионе, где более 50% против вступления в НАТО.

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Также он отметил, что положительно вступление в Альянс воспринимает молодежь от 18 до 29 лет - 55,9%, наиболее негативное восприятие Альянса у людей старше 60 лет.

Как сообщили во время круглого стола, исследование проводилось с 22 ноября по 10 декабря 2019 года и касалось вопроса реформ. Полные данные соцопроса в Институте Горшенина обещают обнародовать после новогодних праздников.

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НАТО, Евросоюз, Опрос, ВСУ.
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