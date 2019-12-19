Завтра суд рассмотрит апелляционную жалобу на содержание Антоненко под стражей

Новости Украины:По сообщению адвоката Андрея Антоненко, Константина Татарченко, заседание состоится в 9:30 утра.

Апелляционную жалобу на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд рассмотрит завтра, 20 декабря в 9:30.

Об этом сообщил его адвокат Константин Татарченко на своей странице в Facebook.

"Звонили из Апелляционного суда. Рассмотрение жалобы на постановление судьи Вовка в отношении Андрея Антоненко назначено на завтра на 9.30. Председательствующий судья - Присяжнюк", - написал адвокат.

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников), из-за подозрений в предвзятости следователей.

По словам его адвоката, он находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.

Напомним, "Евросолидарность" инициировала создание ВСК Рады для обеспечения законности расследования убийства Шеремета.