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Четверг, 19.12.2019
Подарил детям праздник: Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС (Фото)
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Подарил детям праздник: Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС (Фото)

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Подарил детям праздник: Зеленский провел День святого Николая с детьми погибших в зоне ООС (Фото)
18:14 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский в День святого Николая встретился с двумя мальчиками-сиротами, родители которых погибли на Донбассе.

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    В День святого Николая Президент Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей – Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

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    Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть Президента Украины. Во время общения с детьми в Офисе Президента Глава государства отметил, что самое главное – это иметь рядом близких и друзей.

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    "Главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не одни», – сказал Владимир Зеленский.

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    Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло Главы государства. Дети расспрашивали Владимира Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной.

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    "Сложнее всего – оставаться человеком, работая Президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как учеба и образование – это большой фундамент. Без качественного образования невозможно стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты к ней готов», – ответил Глава государства.

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    Также ребята спросили, когда в Украине будут нормальные дороги и прекратится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами, – Премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Ивану Баканову.

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    Отвечая на вопросы детей, глава правительства отметил: "Мы с Президентом делаем все для того, чтобы нормальных дорог стало больше уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог – 4 тыс. км – собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все».

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    В свою очередь глава СБУ в телефонном разговоре с мальчиками отметил, что коррупция в стране прекратится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и поступать по совести и закону.

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    Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

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    Все должностные лица поздравили детей с праздником Николая.

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    Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка.

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    Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

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    В ходе встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос ребят. Из восьми детей, которые стали полными сиротами за период войны и родители которых погибли в зоне проведения АТО, только этим двум ребятам не предоставили квартир. Президент пообещал решить этот вопрос.

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    Помогали с подготовкой встречи и волонтеры. Оксана Лазебник пожелала ребятам здоровья и вдохновения.

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