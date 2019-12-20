Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди

Новости Украины:В ближайшие дни ожидается небольшое и временное похолодание, температура будет достигать +10 градусов.

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая и теплая погода, однако температура воздуха несколько снизится по сравнению с началом недели, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу 20 декабря по всей территории страны, помимо восточных областей, ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в южных областях – 1-5° тепла. Днем от 3° до 8° тепла, на западе и юге – 9-12°.

В Киеве также без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6° тепла.

Как отмечает Центральная геофизическая обсерватория, в Киеве 20 декабря самая высокая температура днем была 8,9° в 1982 году, самая низкая ночью – 20,8° мороза в 1994 году.

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+10

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +5...+7

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4...+6

Сумы – +4...+6

Полтава – +4...+6

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6

В субботу 21 декабря в Закарпатье возможны дожди, в горах – с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15-22 м/с.

Воздух ночью прогреется до 1-6° тепла, на Левобережье прохладнее – до 0-5° мороза. Днем 5-10° тепла, на востоке местами 3-5°. На юге температура поднимется до 14° тепла. В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью – 4-6° тепла, днем – 7-9°.

Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua

22 декабря ночью в западных областях, днем в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренные, местами значительные осадки. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 декабря и в южной части, и на Левобережье местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 21 декабря на Левобережье и в Карпатах, 22 декабря в восточных областях местами 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны до 14°, 21 декабря в восточной части местами 3-5° тепла.

В Киеве и столичном регионе 22 декабря облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua

23-24 декабря в западных областях Украины дожди, 24 декабря в Карпатах мокрый снег, температура около 0°. На остальной территории небольшие и умеренные дожди; температура 23 декабря ночью 2-8° тепла, днем 5-11°, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 9-14°; 24 декабря ночью и днем 2-8° тепла, днем в южной части до 11°.

В Киеве и области 23-24 декабря дождь. Температура ночью и днем 2-7° тепла (днем 23 декабря 5-10°).

Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.