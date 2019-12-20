Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ
Зинченко возглавил необычный рейтинг АПЛ
20 декабря - приметы и обряды в День Амвросия Медиоланского
20 декабря - приметы и обряды в День Амвросия Медиоланского

Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди

Смотрите фото (6)
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие дни ожидается небольшое и временное похолодание, температура будет достигать +10 градусов.

В ближайшие сутки в Украине ожидается сухая и теплая погода, однако температура воздуха несколько снизится по сравнению с началом недели, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу 20 декабря по всей территории страны, помимо восточных областей, ночью и утром ожидается туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, в южных областях – 1-5° тепла. Днем от 3° до 8° тепла, на западе и юге – 9-12°.

В Киеве также без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 4-6° тепла.

Как отмечает Центральная геофизическая обсерватория, в Киеве 20 декабря самая высокая температура днем была 8,9° в 1982 году, самая низкая ночью – 20,8° мороза в 1994 году.

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 20 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +8...+10
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +8...+10
  • Хмельницкий – +7...+10
  • Луцк – +6...+8
  • Ровно – +6...+8
  • Житомир – +5...+7
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +5...+7
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +4...+6
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +4...+6
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +4...+6
  • Луганск – +4...+6
  • Харьков – +4...+6
  • Киев – +4...+6

В субботу 21 декабря в Закарпатье возможны дожди, в горах – с мокрым снегом. На остальной территории Украины без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах возможны порывы до 15-22 м/с.

Воздух ночью прогреется до 1-6° тепла, на Левобережье прохладнее – до 0-5° мороза. Днем 5-10° тепла, на востоке местами 3-5°. На юге температура поднимется до 14° тепла. В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, температура ночью – 4-6° тепла, днем – 7-9°.

Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua

22 декабря ночью в западных областях, днем в Украине местами небольшой дождь, в Карпатах и на Закарпатье - умеренные, местами значительные осадки. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, 22 декабря и в южной части, и на Левобережье местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 21 декабря на Левобережье и в Карпатах, 22 декабря в восточных областях местами 0-5° мороза; днем 5-10° тепла, на юге страны до 14°, 21 декабря в восточной части местами 3-5° тепла.

В Киеве и столичном регионе 22 декабря облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua

23-24 декабря в западных областях Украины дожди, 24 декабря в Карпатах мокрый снег, температура около 0°. На остальной территории небольшие и умеренные дожди; температура 23 декабря ночью 2-8° тепла, днем 5-11°, на юге страны ночью 4-10° тепла, днем 9-14°; 24 декабря ночью и днем 2-8° тепла, днем в южной части до 11°.

В Киеве и области 23-24 декабря дождь. Температура ночью и днем 2-7° тепла (днем 23 декабря 5-10°).

Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

Декабрь в Киеве побил зимний рекорд

Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Стрельба возле здания ФСБ в Москве: все подробности происшествия (Видео)
03 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
04 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
05 Ким Кардашьян призналась, что прифотошопила свою дочь на семейное фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры по газу в Минске
Нафтогаз и Газпром продолжат переговоры по газу в Минске
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь