Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"

Новости Украины:Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотарей в лицензионных условиях.

Члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Игорного бизнеса под "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - отметил Гончарук.

По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, "прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей".

Кроме того, премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотарей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.