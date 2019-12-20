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Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"

Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
09:19 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотарей в лицензионных условиях.

Члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Игорного бизнеса под "видом лотерей" не будет. Сегодня правительство исключило возможного распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Министры проголосовали за отмену соответствующих положений в отношении распространителей лотерей в лицензионных условиях", - отметил Гончарук.

По его словам, теперь заведения с игровыми автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, "прикрываясь договорами-перепоручениями на распространение государственных мгновенных лотерей".

Легализация игорного бизнеса: что думают украинцы

Кроме того, премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотарей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР не поддержали легализацию игорного бизнеса, закон отправили на доработку.

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Кабмин, Игорный бизнес, Лотереи, Алексей Гончарук.
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