Церковный календарь на неделю (23.12-29.12.2019)

Новости Украины:Какие церковные праздники и значимые даты будут с 23 декабря по 29 декабря?

Церковные православные и католические праздники бывают великие, средние и малые. Не у всех праздников есть строгая дата, в разные годы она бывает в различные дни, поэтому она сдвигается в православных и католических церковных календарях.

Последний уходящий месяц этого года богат на разные празднества, но православным и католическим христианам не стоит забывать о том, что необходимо придерживаться Рождественского поста до Сочельника.

Жизнь православного и католического христианина размерена календарем, в котором каждый день посвящен тому или иному празднику, святому, событию церковной или Священной истории. Перед вами - православный и католический календарь важнейших праздников на следующей неделе.

Православные и Католические церковные праздники

23 декабря – Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Мучеников Мина, Ермогена и Евграфа.

Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа.

24 декабря – Преподобных Даниила Столпника и Луки Столпника, Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала, Католический Сочельник.

25 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Католическое Рождество Христово.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.

26 декабря – Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

В этот день почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

27 декабря – Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения.

28 декабря – Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского, День святых невинных младенцев Вифлиемских.

Память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли.

29 декабря – Пророка Аггея, День Святого семейства.

Святой Агей, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии.