Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Церковный календарь на неделю (23.12-29.12.2019)

Смотрите фото (3)
Церковный календарь на неделю (23.12-29.12.2019)
12:27 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Какие церковные праздники и значимые даты будут с 23 декабря по 29 декабря?

Церковные православные и католические праздники бывают великие, средние и малые. Не у всех праздников есть строгая дата, в разные годы она бывает в различные дни, поэтому она сдвигается в православных и католических церковных календарях.

Последний уходящий месяц этого года богат на разные празднества, но православным и католическим христианам не стоит забывать о том, что необходимо придерживаться Рождественского поста до Сочельника.

Жизнь православного и католического христианина размерена календарем, в котором каждый день посвящен тому или иному празднику, святому, событию церковной или Священной истории. Перед вами - православный и католический календарь важнейших праздников на следующей неделе.

Православные и Католические церковные праздники

23 декабря – Святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Мучеников Мина, Ермогена и Евграфа.

Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа.

24 декабря – Преподобных Даниила Столпника и Луки Столпника, Никона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах. Мучеников Миракса, Акепсия и Аифала, Католический Сочельник.

25 декабря – Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Католическое Рождество Христово.

Первые сведения о праздновании христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов.

26 декабря – Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.

В этот день почитается память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

День зимнего солнцестояния 2019: главные приметы и обряды
День зимнего солнцестояния 2019: главные приметы и обрядыЧитать полностью

27 декабря – Мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха.

Почитается память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана, которые пострадали в Египте за веру во Христа при правлении императора Диоклетиана, который славился многочисленными гонениями, организованными в отношении сторонников христианского учения.

28 декабря – Святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского. Преподобного Трифона Печенегского, Кольского, День святых невинных младенцев Вифлиемских.

Память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова. В миру носил имя Митрофан и родился в семье священника на территории Новгородской земли.

29 декабря – Пророка Аггея, День Святого семейства.

Святой Агей, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке. Именно Агею приписывают различные пророчества, которые адресованы иудейскому царю Зоровавелю, а также первосвященнику Исусу, которых пророк упрекает в бездействии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Зима, Праздники, Декабрь, декабрь 2019, Праздники в декабре, Православный церковный календарь на неделю, Церковный календарь на декабрь, Католический церковный календарь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь