Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит память преподобного Патапия Фивского, родившегося в благочестивой христианской семье.

В церкви почитали память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский, память которого почитается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Естественно, Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

21 декабря девушки обычно занимались рукоделием. Это было удобно, прежде всего, потому что от снега в горнице становилось светло, и можно было заниматься работой до наступления вечера.

Говорили, что прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве. Если же уединиться не получалось, то можно было сначала провести специальный обряд от порчи. Молодые рукодельницы могли обвить шелковую нить вокруг запястья, чтобы палец иглой не уколоть. Этот обряд, согласно народным верованиям, защищал от икоты и зевоты. Сама вышивка тоже обладала волшебной силой, а потому, часто в ней зашифровывали различные слова и символы.

Традиционная вышивка также включает в себя изображения птиц и зверей, что тоже связано с народными верованиями и попытками защититься от сглаза.

Пряли же девушки в День Потапия потому, что требовалось подготовить приданое к свадьбе. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещали на подоле, рукавах, воротника – считали, что тогда бесы до человека не доберутся. На ритуальных одеждах часто вышивали ромбы, поскольку это были символы плодородия, которые также могли означать землю, женщину, растения. Предки верили в приметы о том, что такой орнамент приносит счастье в дом.

Что касается цветов, то популярны были красные и белые оттенки, которые символизировали соответственно кровь и свет. Также с белым цветом связывали святость, чистоту, невинность.

Приметы завтрашнего дня:

Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.

Снегопад сулит дождливое лето.

Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.

Если птицы под крышу прячутся, будет метель.

Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

Человек, рожденный 21 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди немногословны и приветливы. Они обладают сложным и противоречивым характером. В качестве талисмана им подходит агат, который защищает от дурного глаза, оберегает в пути от неприятностей, увеличивает запас жизненных сил и способствует улучшению настроения.