Скачать
Пятница, 20.12.2019
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
Красюк обратился к фанатам Усика
Красюк обратился к фанатам Усика
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 21 декабря

Что такое вечерний алкоголизм и как с ним бороться?

Что такое вечерний алкоголизм и как с ним бороться?
18:12 Чт, 19 Декабрь 2019 Телеграф

Новости Украины:Вечерний алкоголизм встречается достаточно часто.

В большинстве случаев люди не признают присутствие зависимости. Ведь по их словам, многие из признаков алкоголизма у них отсутствуют. Например, нет похмелья, они знают норму и не превышают ее, исправно ходят на работу. Но лечение в клинике АТОС обязательно для такого типа зависимых. Так как распитие спиртного по вечерам превратился в ежевечерний ритуал. А воздержание приводит к нарушениям сна, раздражительности, необъяснимой неудовлетворенности. Других жалоб у пациентов нет.

Результаты клинических обследований

При более глубоком изучении состояния организма обнаруживаются:

гипертензия, сухость кожи ладоней;патологии сердечно-сосудистой системы;заболевания печени;интоксикация организма в целом.

Всестороннее обследование позволяет обнаружить нарушения в работе важных систем и определить тактику лечения. А его результаты становятся решающим фактором при решении начать лечение от алкогольной зависимости.

Развитие зависимости 

Распитие спиртного по вечерам не вызывает жалоб и нареканий со стороны родных и близких. Они не воспринимают ситуацию как проблему. И на протяжении многих лет у человека формируется стойкая физиологическая и психологическая зависимость от спиртного. На самом деле безвредными по данным ВОЗ являются приблизительно 27г водки. А это пол стакана пива, или четверть рюмки, а уж никак не пара бутылок пива вечером после сложного трудового дня.

Такая доза выглядит смешно в глазах наших соотечественников. Культура распития спиртного в нашей стране попросту отсутствует. Годами сформировалось нормальное отношение к выпивке по праздникам, чтобы расслабиться, для поднятия настроения. А ведь существует множество других способов снять напряжение или создать праздничное настроение. 

Любая доза алкоголя, которая превышает допустимую норму, приводит к постепенному токсическому отравлению организма. А также вызывает формирование психологической зависимости через создание ритуалов и физиологическую – невозможность уснуть, раздражительность, ухудшение настроения.

В силах каждого человека предотвратить возникновение алкоголизма. Присмотритесь повнимательнее к дорогим людям. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые нуждаются в консультации опытных специалистов, способной спасти их жизнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Вред, Зависимость, Atos.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Устоявшиеся стереотипы о вреде сала, которые стоит забыть
02 Не выйдут из моды никогда: как и какие юбки носить этой зимой
03 Итоги дня 19 декабря: День святого Николая и верительные грамоты стран НАТО
04 Теплая зима в Украине: еще несколько солнечных дней, потом - дожди
05 Стрелок "нейтрализирован": что происходит возле здания ФСБ в Москве (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Монета в 5 гривен входит в оборот: что важно знать
Кабмин запретил игорный бизнес под видом &quot;лотерей&quot;
Кабмин запретил игорный бизнес под видом "лотерей"
На Донбассе почти &quot;тишина&quot;: за сутки один вражеский обстрел
На Донбассе почти "тишина": за сутки один вражеский обстрел
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Сара Фергюсон посочувствовала Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь