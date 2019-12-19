Что такое вечерний алкоголизм и как с ним бороться?

В большинстве случаев люди не признают присутствие зависимости. Ведь по их словам, многие из признаков алкоголизма у них отсутствуют. Например, нет похмелья, они знают норму и не превышают ее, исправно ходят на работу. Но лечение в клинике АТОС обязательно для такого типа зависимых. Так как распитие спиртного по вечерам превратился в ежевечерний ритуал. А воздержание приводит к нарушениям сна, раздражительности, необъяснимой неудовлетворенности. Других жалоб у пациентов нет.

Результаты клинических обследований

При более глубоком изучении состояния организма обнаруживаются:

гипертензия, сухость кожи ладоней;патологии сердечно-сосудистой системы;заболевания печени;интоксикация организма в целом.

Всестороннее обследование позволяет обнаружить нарушения в работе важных систем и определить тактику лечения. А его результаты становятся решающим фактором при решении начать лечение от алкогольной зависимости.

Развитие зависимости

Распитие спиртного по вечерам не вызывает жалоб и нареканий со стороны родных и близких. Они не воспринимают ситуацию как проблему. И на протяжении многих лет у человека формируется стойкая физиологическая и психологическая зависимость от спиртного. На самом деле безвредными по данным ВОЗ являются приблизительно 27г водки. А это пол стакана пива, или четверть рюмки, а уж никак не пара бутылок пива вечером после сложного трудового дня.

Такая доза выглядит смешно в глазах наших соотечественников. Культура распития спиртного в нашей стране попросту отсутствует. Годами сформировалось нормальное отношение к выпивке по праздникам, чтобы расслабиться, для поднятия настроения. А ведь существует множество других способов снять напряжение или создать праздничное настроение.

Любая доза алкоголя, которая превышает допустимую норму, приводит к постепенному токсическому отравлению организма. А также вызывает формирование психологической зависимости через создание ритуалов и физиологическую – невозможность уснуть, раздражительность, ухудшение настроения.

В силах каждого человека предотвратить возникновение алкоголизма. Присмотритесь повнимательнее к дорогим людям. Возможно, в вашем окружении есть люди, которые нуждаются в консультации опытных специалистов, способной спасти их жизнь.