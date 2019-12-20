Кабмин разблокировал выплату больничных

Новости Украины:Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 миллиард гривен.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Напоминаем, 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Выплаты будут возобновлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.

В то же время в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности.

В тот же день, 20 ноября, Коваль заявил о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования.

В ФССУ эту информацию опровергли и сообщили, что работают в штатном режиме.