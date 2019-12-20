СБУ требует иски ПриватБанка согласовывать с правоохранителями в иностранных судах

Новости Украины:СБУ требует от руководителей "Приватбанка" согласовывать иски с правоохранителями в иностранных судах.

Служба безопасности требует от руководства "Приватбанка" согласовывать с правоохранителями иски к экс-владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в иностранных судах.

Юристы заявляют, что СБУ не имеет таких полномочий.

Программа "Схемы" на Радио Свобода со ссылкой на письмо СБУ руководству "Приватбанка" от 17 декабря

"Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности и Генеральной прокуратурой и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами.

... Представление исков в международных арбитражах может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере".

СБУ ссылается на ст.90 УПК. В то же время, журналисты отмечают, что Служба безопасности не имеет права требовать согласования с ней каких-либо международных исков.

Прямая речь юристки общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елены Щербань: "Статья КПК, на которую ссылается в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается порядка подачи исков и других действий. Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. Такая практика и требование со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию".