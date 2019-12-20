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Убийство Шеремета: Кузьменко конвоировали в СИЗО

Убийство Шеремета: Кузьменко конвоировали в СИЗО
23:39 Пт, 20 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Кузьменко была конвоирована в изолятор временного содержания.

Полиция Киева заявила, что конфликт, возникший в Апелляционном суде во время заседания относительно меры пресечения для подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко исчерпан.

Как сообщает пресс-служба полиции, Кузьменко была конвоирована в изолятор временного содержания.

Как сообщалось, заседание Апелляционного суда было перенесено из-за неявки на него прокуроров. Кузьменко и её адвокат отказались покинуть зал, требуя рассмотрения жалобы на избранную судом первой инстанции меру пресечения. Сотрудники судебной охраны и Национальной гвардии создали коридор для того, чтобы вывести Кузьменко. В процессе возник конфликт с пришедшими на заседание сторонниками Кузьменко, которые пытались воспрепятствовать работе правоохранителей.

Ранее суд перенес заседание по рассмотрению апелляции на 24 декабря из-за неявки прокуроров в судебное заседание.

В Генпрокуратуре заявили, что прокуроры не смогли явиться на заседание из-за "ненадлежащего информирования прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева".

Сообщалось, что группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве, была обновлена, поскольку 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение касательно одного из них о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

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СИЗО, Павел Шеремет, Юлии Кузьменко.
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