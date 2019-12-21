Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

СБУ установила игорные заведения, которые находились "под крылом" правоохранителей

СБУ установила игорные заведения, которые находились "под крылом" правоохранителей
00:17 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Алексей Гончарук: СБУ установила, где функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители.

Работники СБУ по поручению Президента установили местоположение подпольных казино и игорных заведений, которые «крышуют» правоохранители.

Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

"По поручению Президента сотрудники СБУ установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые «крышуют» правоохранители", - написал он.

Гончарук добавил, что происходят обыски. Начат ряд уголовных производств. Продолжается досудебное следствие.

Глава правительства также заявил, что сейчас работники Нацполиции остановили работу более 5300 игорных заведений во всех регионах Украины. При этом изъято оборудование примерно на 50 миллионов гривень.

"Решение внеочередного заседания правительства исполняется безотлагательно", - отметил в этой связи Премьер-министр.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства и по поручению министра внутренних дел Украины Национальная полиция проводит масштабную комплексную отработку по выявлению и противодействию незаконному игорному бизнесу. Для противодействия незаконному игорному бизнесу функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выдвинул требованию Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ пресечь функционирование игорных заведений.

Верховная Рада 19 декабря отправила на подготовку к повторному первому чтению законопроект № 2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Его целью является "системное и эффективное урегулирование основного комплекса вопросов организации и проведения азартных игр на основе обоснованных и современных подходов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Полиция, Премьер, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь