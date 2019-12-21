ГПУ обновила группу прокуроров в деле Шеремета

Новости Украины:В деле Павла Шеремета обновили группу прокуроров.

Генпрокуратура обновила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"20 декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

В ГПУ также отметили, что в отношении одного из прокуроров, работавшего над делом Шеремета, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели.

"Отметим, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу в отношении избранных мер", - добавили в ГПУ.