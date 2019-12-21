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МИД выразило протест РФ в связи с задержанием в Крыму Дениса Кашука

МИД выразило протест РФ в связи с задержанием в Крыму Дениса Кашука
05:57 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:МИД Украины выражает решительный протест РФ из-за задержания в Крыму Дениса Кашука.

МИД Украины выражает решительный протест России в связи с задержанием в аннексированном Крыму Дениса Кашука и требует освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Об этом говорится в комментарии, обнародованном на сайте МИД.

«МИД Украины выражает решительный протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя по поводу безосновательного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям... Не исключаем вероятности применения к Д. Кашуку физического и психологического принуждения за якобы его отказ от услуг адвоката. Такие действия российского оккупационного режима расцениваем как репрессии и запугивание украинских граждан», - отмечается в сообщении.

В связи с этим Украина требует от России прекратить нарушения прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, обеспечить полное соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

В МИД также указывают, что Россия должна немедленно выполнить резолюции Генассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года, 22 декабря 2018 года и 18 декабря 2019 года, а также приказ Международного суда ООН в отношении мер в рамках иска Украины против РФ относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения нарушений Россией прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах», - подчеркивают в МИД.

Как сообщалось, ФСБ в оккупированном Крыму 17 декабря задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ.

Мужчину заставили написать заявление об отказе от адвоката, которое ему продиктовал следователь. На следующий день в его доме провели обыск, по итогам которого была изъята техника и электронные носители.

20 декабря "суд" арестовал Кашука на два месяца.

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Украина, Крым, МИД, РФ, Денис Кашук.
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