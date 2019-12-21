Кулеба: Поддержка Eurimages – это знак качества в мировой киноиндустрии

Новости Украины:Дмитрий Кулеба: Присоединение к Европейскому фонду Eurimages облегчит поиски международных партнеров.

Присоединение Украины к Европейскому фонду Eurimages обеспечит отечественным кинопроизводителям доступ к многомиллионным ресурсам и облегчит поиски международных партнеров.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал в Facebook, комментируя принятие 19 декабря Верховной Радой соответствующего закона.

«Поддержка со стороны Eurimages – это знак качества в европейской и мировой киноиндустрии», - подчеркнул Кулеба.

По его словам, речь идет о крупнейшем в мире фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ, которым управляет Совет Европы.

«Работает это так: становишься членом Eurimages, платишь взнос, получаешь право доступа к многомиллионному фонду, находишь международного партнера для копродукции фильма, подаешь в Eurimages заявку на финансирование - и вполне можешь получить необходимые деньги на производство и продвижение своего фильма», - рассказал вице-премьер.

В Постоянном представительстве Украины при Совете Европы в комментарии собственному корреспонденту Укринформа отметили, что вступление в Европейский фонд поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (Eurimages) является положительным и бесспорно выгодным шагом для развития украинской культуры и публичной дипломатии.

«Постоянное представительство Украины при СЕ разделяет мнение, высказанное в аналитической записке Национального института стратегических исследований «Перспективы расширения участия украинского кинематографа в проектах копродукции», что одним из наиболее эффективных и реалистичных путей для внутреннего развития и совершенствования украинского кино является участие нашей страны в проєктах международного совместного производства», - заявили в представительстве.

Членами Eurimages являются 38 государств Совета Европы. Участие в организации открывает доступ к получению финансирования отдельных проектов кинопроизводства (копродукция) из фондов общего бюджета организации, который составляет 25 млн евро и наполняется преимущественно благодаря членским взносам.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 декабря приняла президентский закон "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений ("Eurimages")".

Документ предусматривает, что членство в этом фонде Украина приобретает с даты получения генеральным секретарем Совета Европы официального сообщения о присоединении.