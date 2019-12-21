Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий военную помощь Украине

Новости Украины:Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.

Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США на 2020 год, который предусматривает военную помощь Украине и санкции против газопровода Nord Stream 2.

Об этом сообщает The Hill.

"Президент Трамп в пятницу вечером подписал ежегодный закон об оборонной политике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Белого дома поставил подпись под документом в торжественной обстановке на авиабазе "Эндрюс" близ Вашингтона, где обычно базируется президентский самолет. При этом Трамп отметил, что документ обеспечивает финансирование космических сил США, а также определенные социальные меры для американских военных, в частности 12-недельный декретный отпуск.

Закон, который выделяет на оборонные нужды США $738 млрд, предусматривает сотни миллионов долларов военной помощи Украине. Отдельным разделом в нем прописаны санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода Nord Stream 2.

Напоминаем, проект бюджета на оборонные нужды Соединенных Штатов на протяжении последней недели одобрили Палата представителей и Сенат Конгресса США.