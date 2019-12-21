МВД Украины запускает совместный проект с Канадой

Новости Украины:Арсен Аваков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и новоназначенная Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза обсудили новый стратегический проект. Об этом сообщает МВД.

"Продолжение сотрудничества с канадскими партнерами в сфере реформирования НГУ, совместное противодействие наркотрафику, работа над либерализацией визового режима с Канадой и внедрение нового проекта МТП (международной технической помощи - ред.) – ключевые вопросы, которые обсудили министр внутренних дел Арсен Аваков и новоназначенная госпожа Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза", - говорится в сообщении.

Основная цель проекта – улучшение безопасности в Украине путем поддержки местной стратегической реформы благодаря внедрению более эффективной и гендерно чувствительной Национальной полиции.

"В моем кабинете в Канаде висит фото из Украины, именно день запуска Патрульной полиции. Я чувствую себя здесь, как дома. Я рада, что могу продолжать сотрудничество с МВД и приумножать наши успехи", - отметила Галадза.

Отдельно стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках реформы Нацгвардии и договорились детально проработать с миграционной службой условия либерализации визового режима с Канадой.