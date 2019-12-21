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МВД Украины запускает совместный проект с Канадой

МВД Украины запускает совместный проект с Канадой
07:28 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Арсен Аваков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и новоназначенная Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза обсудили новый стратегический проект. Об этом сообщает МВД.

"Продолжение сотрудничества с канадскими партнерами в сфере реформирования НГУ, совместное противодействие наркотрафику, работа над либерализацией визового режима с Канадой и внедрение нового проекта МТП (международной технической помощи - ред.) – ключевые вопросы, которые обсудили министр внутренних дел Арсен Аваков и новоназначенная госпожа Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза", - говорится в сообщении.

Основная цель проекта – улучшение безопасности в Украине путем поддержки местной стратегической реформы благодаря внедрению более эффективной и гендерно чувствительной Национальной полиции.

"В моем кабинете в Канаде висит фото из Украины, именно день запуска Патрульной полиции. Я чувствую себя здесь, как дома. Я рада, что могу продолжать сотрудничество с МВД и приумножать наши успехи", - отметила Галадза.

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Отдельно стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках реформы Нацгвардии и договорились детально проработать с миграционной службой условия либерализации визового режима с Канадой.

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Все по теме:

Канада, МВД Украины, Арсен Аваков, Нацгвардия, Нацполиция, Лариса Галадза.
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