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День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость": молитвы

День иконы Божией Матери "Нечаянная Радость": молитвы
08:16 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Все молитвы перед святой иконой заключают в себе особенный смысл и способны творить чудеса.

В православии множество икон, но не каждая сравнится по значимости и святости с божественным образом Богородицы "Нечаянная радость".

Православные верующие воздают почести и преклоняют колени пред ликом святым Божией Матери, уважая и прославляя чудесный и абсолютно уникальный образ, известный всему православному миру как икона Богородицы "Нечаянная Радость". Верующие с особенным трепетом и доверием относятся к великой иконе, не страшась признаться в своих самых потаенных грехах, моля о помощи и заступничестве.

День иконы в 2019 году

Богородица помогает каждому, кто нуждается в ней и молит о поддержке перед ликом святым. Ее помощь велика, особенно когда слова молитвы возносятся в день памяти небесной иконы Богоматери "Нечаянная Радость", которая наделена огромной силой и способностью творить поистине благие чудеса. Каждый год в православном календаре отмечают день, посвященный этой великой иконе, дата празднования которой в 2019 году приходится на 22 декабря.

Молитвы ко Дню иконы Божией Матери "Нечаянная Радость"

Сила образа уникальна и огромна, особенно в прощении и отпущении грехов тем, кто искренне в них раскаивается. Перед иконой молятся о прощении за все грешные поступки и деяния, и каждый, кто раскаялся, обязательно получает прощение. Но не только о прощении грешной души молятся у чудесной иконы Богородицы. Верующие обращаются в молитвах к образу в самых различных ситуациях, с просьбами о помощи, поддержке и заступничестве.

Икона Богородицы сильна настолько, что способна помочь исцелиться от злой и губительной болезни, защищает от бед и тревог, поддерживает во время трудностей, не дает сбиться с пути и помогает найти счастье и любовь.Самые важные молитвы в день празднования иконы Богоматери "Нечаянная Радость" — о раскаянии во грехах и просьбе о помощи.

Молитва о прощении грехов к Богородице:

"О великая Богородица! Пред иконой Твоей святейшей молю тебя! Окажи мне честь, услышь слова раскаяния мои да прости мне все грехи, помоги распрощаться с греховной жизнью, вступить на путь праведный. Я к Тебе взываю и раскаиваюсь в нечестных деяниях и дурных поступках. Избавь меня от них, помолись пред Господом за меня, за душу грешную мою и вымоли прощение Его. Да восславлю я Тебя, святая Дева, да пред ликом Твоим чудесным молиться не перестану. Поддержи меня и не обдели помощью. Аминь".

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Молитва о помощи 22 декабря:

"О пресвятая Дева! В этот светлый день, когда лик Твой славит весь православный свет, я прощения прошу пред иконой Твоей великой, благодарю за всю Твою помощь бескорыстную и чистую, за поддержку и Твою несокрушимую веру, которая стала для каждого верующего примером верности и праведности. Да не позволяй и сейчас мне сбиться с пути, окажи поддержку, подари силу, чтобы достойно пройти жизненный путь. Не позволяй мне опустить руки, дай воли мне и счастья. Не бросай в час, когда особенно нуждаемся в Тебе. Да прославлю я имя Твое, о Пресвятая Богородица! Да образ Твой святейший прославлю я на века. Услышь слова мои от чистого сердца и окажи помощь Свою, стань поддержкой и заступницей. Аминь".

Икона Божией Матери "Нечаянная Радость" имеет особое значение для православных людей. В день памяти образа, который в 2019 году выпадает на 22 декабря, особое внимание стоит уделить именно молитвам, направленным на принятие и искупление грехов, а также о помощи. Поддержку Пресвятой Девы получит каждый, кто искренне вознесет молитву перед ее чудотворным ликом, который способен исцелить душу от любого греха.

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Все по теме:

История, Традиции, Молитвы, День иконы Божией Матери Нечаянная Радость, День иконы Божией Матери, Нечаянная Радость.
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