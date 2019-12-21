Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 22 декабря

Новости Украины:22 декабря – православный праздник, установленный в честь зачатия святой Анной Богородицы.

С Анны Зимней и до Спиридона-Солнцеворота ночь на земле свои именины справляет, неохотно уползая за горизонт с наступлением серого, больше похожего на сумерки утра. Голодные волки в это время в большие стаи сбиваются, а задержавшиеся в дороге путники спешат к постоялым дворам, чтобы не рисковать, странствуя "по-темну" в одиночку. Разве что большой санный поезд отважится потревожить ночную тишину звоном своих колокольчиков, да и то, если путь его по открытым полям проходит, в лес не сворачивая. И кажется порой, что уже никогда не наступит долгожданный рассвет и не хватит у замерзшего в сугробах солнца ни силы, ни духа черной ночи противостоять.

Впрочем, и у пчеловодов Анна Зимняя слыла "приметливым сроком". 22 декабря "медовым старателям" полагалось посещать заутреню, а вернувшись из церкви, обязательно в омшаники спуститься. Обойти ряды ульев, прикоснуться к каждому и, слегка его потолкав, проговорить: "Как вы, мушки благодушные, зачалися детьми от всемилостивейшего Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, на дело, зачинайте вы белые и желтые воски, густые меды Господу Богу и чудотворцам Зосиме и Савватию вдосталь, а мне, рабу Божию, в пожиток".

Да и как было не молить "мушек благодушных", если мед русскому человеку во все времена служил и лакомством, и залогом благосостояния, и главным лекарством от многих недугов.

Говорили, что именно сегодня ночь является самой длинной. Наблюдали за природными явлениями и пытались, используя приметы, предсказать, какая погода будет на Новый год.

В церкви 22 декабря почитается память святой Анны, которая также известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Говорят, что именно на Анну, стоят самые холодные декабрьские погоды. Также на Анну приходится самый короткий день в году.

22 декабря считали своим праздником и пчеловоды. Так, утром они приходили в омшаники и читали специальные заговоры на здоровье пчел. Именно это, согласно верованиям, помогало получить много меда в следующем году. Без особой надобности 22 декабря из дома не выходили, особенно вечером, поскольку верили, что именно сейчас хищные звери собираются в стаи, и это может представлять опасность для человека.

В народном эпосе этот день считали временем, когда борются между собой силы света и тьмы. Таковы были приметы тех времен! Предки обращались к Красну солнышку и славили его, чтобы холодные дни поскорее закончились. Говорили, что сейчас Солнце умирает и вновь возрождается. Крестьяне подражали солнцу, сначала погасив пламя и снова добыв его.

Приметы, поверья и поговорки

Если снег выпал вплотную к изгороди, то лето неурожайным будет. Если есть промежуток, то ожидается хороший урожай.

Много инея на деревьях или снежные бугры образовались – будет год урожайным.

Если день светлый, то 31 декабря будет морозным и солнечным; если хмуро и иней на деревьях появился, то последний день года будет пасмурным и теплым.

Поговорки дня:

На Анну Тёмную осень кончается, а зима начинается.

На Анну Зимнюю беременным пост.

После Анны день заметно прибавится.

На Анну санки хватай, да к любимой поезжай.

Люди, рождённые 22 декабря, по знаку зодиака Козероги. Этим людям придется нелегко в жизни. На их пути будут возникать всевозможные трудности. Звезды возлагают на них обязанность искупить грехи прошлых жизней и ответить за ошибки своего рода. В качестве талисмана им подходи агат или малахит.