Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Новости Украины:Какие существуют традиции у этого праздника и как его принято отмечать?

Ханука в 2019 году начинается вечером 22 декабря и заканчивается вечером 30 декабря. Это еврейский праздник чуда и победы добра над злом. В этот день зажигают свечи. Об истории и традициях праздника читайте далее в статье.

Ханука означает "освящение", "новоселье". Это праздник чистоты и победы света над тьмой, он учит людей никогда не впадать в отчаяние. Как говорит еврейская мудрость, немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму.

Ханука: история праздника

Речь идет о событиях до нашей эры. Город Иудея добровольно перешел под власть Александра Македонского в 332 году до н.э. Он не вмешивался в религиозную жизнь евреев, но после его смерти ситуация кардинально изменилась.

В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, он решил эллинизировать все негреческое население. Он запретил Тору и еврейские законы, а также дал Иерусалиму свое имя. Наконец захватчики вторглись в Храм, осквернили его, принесли на жертвенник свинью, зарезали ее и внесли кровь свиньи в святая святых Храма.

Иудеи не стерпели такого поведения и начали восстание, во главе которого стала семья Маккавеев. Несмотря на небольшое количество воинов и отсутствие хорошего оружия, евреям за три года удалось вытеснить армию Антиоха за пределы города.

После войны прежде всего они решили привести в порядок разграбленный Храм. Евреи очистили жертвенник и вырезали из дерева новую менору (храмовый светильник). К сожалению, в храме остался только один чан неоскверненного захватчиками масла – его бы хватило только на один день. Однако, Всевышний сделал чудо – масла хватило на 8 дней горения – время, необходимое для изготовления нового масла. Так Храм был заново освящен.

В честь чуда каждый год евреи в своих домах зажигают ханукальные светильники, которые ставят на самых видных местах.

Когда отмечают Хануку

Обычно праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В 2019 году Ханука приходится на 22-30 декабря.

Обычаи Хануки

В течение 8 дней евреи зажигают свечи в ханукии, ежедневно добавляя по одной: в первый день зажигают одну свечу, во второй – две и так далее. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные перед заходом солнца свечи должны гореть не меньше 30 минут после наступления темноты.

Свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для работы, чтения и тому подобное.

Заповедь зажигания ханукальных светильников обязательна для всех, независимо от материально положения. После Хануки нужно сжечь оставшиеся масло и фитили.

В синагогах в течение восьми дней читают молитву благодарности "Галель".

Еврейские семьи устраивают пышные застолья в эти дни. Главным ингредиентом праздничных блюд является растительное масло. На Хануку готовят оладьи, пончики из дрожжевого теста с различными начинками и латкес (наши деруны).

Детям в эти дни дарят карманные деньги "Хануке-гелт" и игрушки, угощают их сладостями.

Во время этого праздника принято играть в ханукальный волчок (дрейдл), на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы "Чудо великое было здесь" (если празднуют в Израиле) или "Чудо великое было там" (в диаспоре).