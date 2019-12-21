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Военная помощь США: на что пойдут $300 млн

Военная помощь США: на что пойдут $300 млн
13:01 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Загороднюк рассказал, на что пойдут выделенные США деньги.

Военная помощь США позволит Украине закупить новое вооружение, в том числе для обороны на море, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн долларов военной помощи. Это, в частности, дает нам возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты", - написал Загороднюк на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил американских партнеров за выделенную помощь.

Как сообщалось, обе палаты Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год. Позже документ был подписан президентом США Дональдом Трампом.

Загороднюк анонсировал трансформацию управления ВСУ

Среди прочих расходов в документе предусмотрена помощь Украине в суме $300 млн, включая поставки летальных вооружений.

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Украина, США, ВСУ, Летальное оружие, Андрей Загороднюк.
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