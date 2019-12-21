Милованов: Службу занятости мы переведем в аутсорс

Новости Украины:Минэкономики планирует передать услуги, предоставляемые Службой занятости другим компаниям.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в дальнейшем перевести на аутсорсинг услуги, которые сейчас выполняет Служба занятости.

Об этом заявил руководитель Минэкономики Тимофей Милованов, который в рамках рабочей поездки в Харьковскую область на предприятии "Турбоатом" представил планы министерства на срок после 2020 года.

"Службу занятости мы переведем в аутсорс и не будем оплачивать предприятиям за обучение, за повышение квалификации", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по данным Госстата, в первом квартале 2019 года уровень безработицы в Украине увеличился до 9,2%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 57,1%. Во втором квартале 2019 года уровень безработицы снизился до 7,8%, а уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет вырос до 58,6%.

По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, в Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений.