ВАКС избрал меру пресечения экс-депутату Колесникову

Новости Украины:Суд избрал экс-депутату Колесникову меру пресечения в виде 750 тыс. грн. залога.

Высший антикоррупционный суд избрал экс-министру промышленной политики, бывшему народному депутату Дмитрию Колесникову, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье, меру пресечения в виде залога в размере 750 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе суда, на подозреваемого возложены следующие обязанности: сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

В случае невыполнения возложенных обязанностей, к подозреваемому может быть применена более жесткая мера пресечения.

Напоминаем, 17 декабря народному депутату Верховной Рады VIII созыва было сообщено о подозрении в получении незаконной компенсации в сумме 738,74 тыс. грн за наем номера в гостинице «Киев». Следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице, и он сознательно скрыл этот факт. Экс-депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате VIII созыва от партии «Оппозиционный блок» Дмитрии Колесникове.