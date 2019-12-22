Украинские военные начнут изучать английский язык

Новости Украины:Сергей Наев: Все военнослужащие будут постепенно изучать английский язык

С 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях.

Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба Сергей Наев, передает BBC.

"Все военнослужащие, начиная от солдата до генерала, будут постепенно изучать английский язык, чтобы знать и уметь использовать штабные документы. И чтобы можно было нормально общаться во время международных учений".

По словам начальника Генштаба, изучение английского языка - один из путей приближения украинской армии к стандартам НАТО.

В следующем году в ВСУ должны усилить изучение английского языка, в том числе с помощью инструкторов западных партнеров.

Наев добавил, что изучение английского станет одним из факторов мотивации для тех военных, кто рассчитывает на рост по службе: "Будет предоставляться преимущество потому офицеру или сержанту, который знает английский язык".