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Погода приготовила неприятный сюрприз: все области накроет дождями

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Погода приготовила неприятный сюрприз: все области накроет дождями
08:09 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой.

В ближайшие сутки в Украине ожидается влажная погода, местами с осадками, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 22 декабря, ночью ожидаются умеренные дожди в западных областях страны, в Закарпатье – значительные дожди, в горах – с мокрым снегом. Днем небольшие дожди ожидаются в большинстве областей.

Также ночью и утром по всей территории страны, кроме западного региона, возможен туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°, на юге местами 13-15°.

В Киеве ночью без осадков и туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория в Киеве, 22 декабря самая высокая температура днем была 10° тепла в 1989 году, самая низкая ночью – 20,2° ниже нуля в 1967 году.

Прогноз погоды на 22 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +9…+11
  • Львов – +9…+11
  • Ивано-Франковск – +10…+12
  • Тернополь – +9…+11
  • Черновцы – +10…+12
  • Хмельницкий – +8…+10
  • Луцк – +8…+10
  • Ровне – +8…+10
  • Житомир – +8…+10
  • Винница – +9…+11
  • Одесса – +12…+14
  • Николаев – +12…+14
  • Херсон – +12…+14
  • Симферополь – +13…+15
  • Кропивницкий – +10…+12
  • Черкассы – +10…+12
  • Чернигов – +9…+11
  • Сумы – +8…+10
  • Полтава – +10…+12
  • Днепро – +10…+12
  • Запорожье – +9…+11
  • Донецк – +9…+11
  • Луганск – +8…+10
  • Харьков – +10…+12
  • Киев – +8…+10

В понедельник 23 декабря в большинстве областей страны ожидаются дожди, в западных областях – значительные. В восточных областях днем без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях – северо-западный, 7-12 м/с. На юге, востоке и в центре возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днем 6-12°, на юге – до 13-15°.

В Карпатах ожидается сильный мокрый снег и метели, температура в течение суток будет держаться около нуля. В Киеве временами дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем – до 7-9° тепла.

Прогноз погоды на 23 декабря, фото: meteo.gov.ua

24 декабря в Украине облачно. Временами дожди, в западных областях сильные дожди, в Карпатах сильный мокрый снег, метели (только днем 23 декабря в восточной части без осадков). Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях и восточной части местами порывы 15-20 м/с, на юге страны и в Карпатах местами 25 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла, в Карпатах около 0°.

В Киеве и Киевской области 23-24 декабря облачно. Временами дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 4-9° тепла, днем 23 декабря местами 10-12°.

Прогноз погоды на 24 декабря, фото: meteo.gov.ua

25 декабря в Украине небольшой и умеренный дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла; днём 2-8°. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза. В Киеве и столичной области временами дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

Прогноз погоды на 25 декабря, фото: meteo.gov.ua

26 декабря в Украине временами небольшой дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 26 декабря, фото: meteo.gov.ua

27 декабря небольшие осадки, в западной части без существенных осадков; температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза, днем на юге 1-6° тепла.

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28-30 декабря в северных, западных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем около 0°, на юге страны 1-4° тепла.

Напомним, в январе-2020 в Украине ожидается больше дождя, чем снега.

Американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы, передает "Метеопрог".

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Погода в январе может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Ожидается, что теплых дней в первом месяце нового года будет больше, чем холодных. Из-за влияния теплых воздушных масс из Атлантического океана возможна миграция циклонов с запада на восток. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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