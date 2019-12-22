День зимнего солнцестояния 2019: как правильно провести это воскресенье

Новости Украины:22 декабря день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Сегодня день зимнего солнцестояния, когда световой день самый короткий в году, а ночь — самая длинная. Астрономически солнцестояние произойдет 22 декабря в 06:19 по Киеву.

Это один из самых энергетически мощных периодов в году. С ним связано много легенд, народных поверий и примет, а также запретов.

Традиции дня

В народе верили, что желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется.

Также можно, и даже желательно, начинать новые дела. Результат будет быстрым и превзойдет все ожидания.

Сегодня хорошо проводить ритуалы на привлечение денег. Считается, что солнцестояние поможет избавит от энергии безденежья и откроет энергетический канал на постоянный денежный поток.

Желательно подвести итоги года, и поблагодарить этот период жизни за то что он был, за все хорошее и плохое, за полученный опыт.

Что нельзя делать

Сегодня нельзя жадничать и отказывать в просьбах. Проявленная в этот день щедрость вернется сторицей и принесет достаток.

Нельзя встречать солнцестояние в грязном жилье, это заблокирует энергию солнца. Но еще более важно очистить свои мысли, тогда в жизни произойдет настоящее обновление.

Нельзя сегодня оставлять незавершенными любые дела.

Не рекомендуется встречать солнцестояние с долгами.