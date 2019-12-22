День зимнего солнцестояния 2019: как правильно провести это воскресенье

Сегодня день зимнего солнцестояния, когда световой день самый короткий в году, а ночь — самая длинная. Астрономически солнцестояние произойдет 22 декабря в 06:19 по Киеву.
Это один из самых энергетически мощных периодов в году. С ним связано много легенд, народных поверий и примет, а также запретов.
Традиции дня
В народе верили, что желание, загаданное в этот день, обязательно сбудется.
Также можно, и даже желательно, начинать новые дела. Результат будет быстрым и превзойдет все ожидания.
Сегодня хорошо проводить ритуалы на привлечение денег. Считается, что солнцестояние поможет избавит от энергии безденежья и откроет энергетический канал на постоянный денежный поток.
Желательно подвести итоги года, и поблагодарить этот период жизни за то что он был, за все хорошее и плохое, за полученный опыт.
Что нельзя делать
Сегодня нельзя жадничать и отказывать в просьбах. Проявленная в этот день щедрость вернется сторицей и принесет достаток.
Нельзя встречать солнцестояние в грязном жилье, это заблокирует энергию солнца. Но еще более важно очистить свои мысли, тогда в жизни произойдет настоящее обновление.
Нельзя сегодня оставлять незавершенными любые дела.
Не рекомендуется встречать солнцестояние с долгами.