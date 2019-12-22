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Льготы за ЖКХ: тысячи украинцев остались без выплат за ноябрь

Льготы за ЖКХ: тысячи украинцев остались без выплат за ноябрь
13:08 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минсоцполитики заверили, что все льготники получили свои выплаты вовремя и в полном объеме.

Единый государственный реестр льготников дал сбой, в связи с чем около 60 тысяч украинцев не получили ноябрьские выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. 

Чиновники заверили, что несмотря на проблемы в работе системы, все льготы за октябрь и ноябрь были начислены вовремя и в полном объеме. 

В Минсоцполитики сообщили, что за октябрь льготникам перечислили 680 миллионов гривень, а в ноябре 1,3 миллиарда - для безналичных расчетов. В наличной форме льготникам перечислили 40 и 80 миллионов гривень соответственно.

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В ноябре почти 77 тысяч человек получили льготы в виде наличного расчета, а почти два миллиона граждан - в безналичной форме. 

В Министерстве объясняют, что льготы на оплату услуг ЖКГ начисляются на основе данных, которые содержатся в Едином государственном автоматизированном реестре льготников (ЕГАРЛ). Некоторые из этих данных на старте монетизации были устаревшие, поскольку они были внесены 15 лет назад и зачастую не корректировалась. Это и привело к задержкам по созданию личного кабинета льготника в "Ощадбанке".

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, что делать, если получатель субсидии оплатил жилищно-коммунальные услуги, не дождавшись сообщения от Ощадбанка о ее начислении.

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Минсоцполитики, Льготы, Ощадбанк, Услуги ЖКГ, Льготы на ЖКГ.
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