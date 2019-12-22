Льготы за ЖКХ: тысячи украинцев остались без выплат за ноябрь

Новости Украины:В Минсоцполитики заверили, что все льготники получили свои выплаты вовремя и в полном объеме.

Единый государственный реестр льготников дал сбой, в связи с чем около 60 тысяч украинцев не получили ноябрьские выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Чиновники заверили, что несмотря на проблемы в работе системы, все льготы за октябрь и ноябрь были начислены вовремя и в полном объеме.

В Минсоцполитики сообщили, что за октябрь льготникам перечислили 680 миллионов гривень, а в ноябре 1,3 миллиарда - для безналичных расчетов. В наличной форме льготникам перечислили 40 и 80 миллионов гривень соответственно.

В ноябре почти 77 тысяч человек получили льготы в виде наличного расчета, а почти два миллиона граждан - в безналичной форме.

В Министерстве объясняют, что льготы на оплату услуг ЖКГ начисляются на основе данных, которые содержатся в Едином государственном автоматизированном реестре льготников (ЕГАРЛ). Некоторые из этих данных на старте монетизации были устаревшие, поскольку они были внесены 15 лет назад и зачастую не корректировалась. Это и привело к задержкам по созданию личного кабинета льготника в "Ощадбанке".

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, что делать, если получатель субсидии оплатил жилищно-коммунальные услуги, не дождавшись сообщения от Ощадбанка о ее начислении.