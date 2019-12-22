Лидер еврейской общины Украины поздравил всех иудеев страны с Ханукой

Новости Украины:Михаэль Ткач поздравил всех евреев с светлым праздником Хануки.

22 декабря с наступлением захода солнца все евреи в Украине и мире начнут отмечать Хануку.

Об этом сообщил руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач.

"Друзья! Мы отмечаем один из самых светлых еврейских праздников — Хануку, которая напоминает нам о чуде, случившемся с еврейским народом. Это праздник победы света над тьмой и добра над злом. Свет свечей ханукии — Божий свет, который освещает дорогу жизни и дает нам возможность ясно видеть этот путь, невзирая на все старое и ветхое. Пусть Ханука в 5780 году поможет вам найти Божий свет внутри себя и пусть этот свет ведет вас к добру и прощению по отношению к своим близким и врагам. От имени Объединённой еврейской общины Украины желаю вам зажечь все восемь свечей ханукии и продолжать верить в то самое чудо."

По еврейскому календарю в 2019 году Ханука выпадает на 22 декабря и завершится 30 числа.

Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым материализмом.