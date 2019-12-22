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Милованов: Понятие трудовых отношений могут прописать в новом законе

Милованов: Понятие трудовых отношений могут прописать в новом законе
15:26 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Тимофей Милованов говорит, что это поможет бизнесу избавиться от проблем, а работникам защитить свои права.

Минэкономики предлагает на законодательном уровне определить признаки трудовых отношений. Об этом Тимофей Милованов сообщил на своей страничке в Фейсбук.

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения в новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на рассмотрение правительства. На сегодня такого определения нет", - написал он.

Министр считает, что отсутствие такого понятия в законодательстве создает проблемы бизнесу в случае проверок, а также ухудшает права рабочих.

Милованов обнародовал текст статьи 13 нового законопроекта, согласно которой наличие трудовых отношений может определяться множеством признаков. К примеру, человеку регулярно выплачивают вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, которая выполнена в интересах другого лица. 

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Еще один признак - лицо выполняет работу, либо же предоставляет услуги, аналогичные тем, которые выполняют штатные работники работодателя. 

В то же время, организация условий труда, в частности, предоставление средств производства обеспечивается лицом, в интересах которых выполняются работы. 

Напомним, объявленная правительством большая приватизация не является самоцелью, более важны инвестиции и рабочие места.

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Все по теме:

Минэкономики, Трудовой кодекс, Трудовые отношения, Тимофей Милованов.
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